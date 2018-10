Vergiftete Babynahrung: 12,5 Jahre für Supermarkt-Erpresser

In einem Supermarkt in Friedrichshafen am Bodensee hatte der Mann Ende September 2017 Gläser mit Babynahrung mit Ethylenglycol vergiftet. Auf dieses Weise versuchte er, von mehreren Supermarktketten insgesamt rund 12 Millionen Euro erpressen. Die Behörden hatte damals entschlossen reagiert und so verhindert, dass Kinder den Tod fanden. Jedes der präparierten Gläser enthielt eine für Kinder tödliche Dosis Gift.

Das psychatrische Gutachten bescheinigt dem Mann volle Schuldfähigkeit. Er leide weder an einer schweren Persönlichkeitsstörung noch einer anderen "seelische Abartigkeit". Er gab an, in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt zu haben.