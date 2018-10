20 verletzte Fussballfans: Rolltreppenunglück in Rom

In einer Metrostation im Zentrum Roms gab es mehr als 20 Verletzte: eine Rolltreppe fuhr ungebremst nach unten und brach letztendlich ein. Viele Verletzte wurden eingeklemmt und hätten vor allem Verletzungen an den Beinen. Einer sei in kritischem Zustand, ihm habe ein Teil des Beins amputiert werden müssen.