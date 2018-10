Auswärtiges Amt warnt: Vorsicht mit Facebook & Co in der Türkei

Die Reisehinweise für die Türkei wurden überarbeitet. Aktuell warnt das Ministerium, dass man bereits durch das Teilen oder "Liken" regierungskritischer Beiträge im Internet strafrechtlich verfolgt werden könne, zum Beispiel wegen Präsidentenbeleidigung oder Terror-Propaganda. Das gelte auch dann, wenn man sich in geschlossenen Foren äußert und die Aussagen in Deutschland unter die Meinungsfreiheit fallen würden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass auch nichtöffentliche Kommentare in sozialen Medien etwa durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden gelangen.