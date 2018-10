Brasilien: Angst vor Rehabilitierung der Militärdiktatur

Seit 33 Jahren ist die Militärdiktatur in Brasilien beendet, doch mit der am Wochenende anstehenden Präsidentschaftswahl und dem möglichen Sieg von Jair Bolsonaro befürchten viele, dass die Folterer rehabilitiert werden. Bolsonaro ist erklärter Anhänger der Diktatur und des verstorbenen Colonels Carlos Alberto Brilhante Ustra, der in den 70ern das berüchtigte Folterzentrum DOI-CODI leitete.