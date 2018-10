EU-Müll-Richtlinie: Recycling-Ziele in Gefahr

Besonders Rumänien, die Slowakei und Malta hinken den ambitionierten Zielvorgaben hinterher.

Die Abfall-Richtline der Kommission sieht vor, dass bis 2020 die Hälfte des Haushaltsmülls recycelt und wiederverwertet wird. Der Report, der von der Kommission selbst in Auftrag gegeben wurde, soll eine Frühwarnung an die betroffenen Länder sein.

Die Experten empfehlen unter anderem die Einführung von effektiven Mülltrennsystemen sowie Steuern für Deponien und Müllverbrennungsanlagen.

Noch immer werden 24 Prozent des Haushaltsmülls in der EU auf Deponien gelagert, in fünf EU-Staaten liegt die Quote sogar bei über 70 Prozent.