EU-Parlament fordert: Weg mit Einwegplastik!

„Gefährliche Chemikalien, die in der Herstellung von Plastik zum Einsatz kommen, und Giftstoffe, die an diesen Plastikteilchen haften, gelangen in die Nahrungsketten von Tieren und Menschen. Das eigentliche Problem, um eine spürbare Verringerung des Einsatzes von Einwegplastik zu erreichen, wird die Umsetzung in den EU-Mitgliedsstaaten sein - die rechtliche Anpassung an die Gesetzgebung der einzelnen Länder“, so Stairs.

Nach Angaben von Greenpeace gelangen jährlich bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfälle ins Meer. Rund 40 Prozent des weltweit hergestellten Kunststoffes wird als Verpackungsmaterial verwendet. Jedes Jahr werden rund 310 Millionen Tonnen Plastik produziert.