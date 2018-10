Exhumierung: 800 Kinder starben in katholischem Heim

Tuam in Galway, Irland. Hier liegen die sterblichen Überreste von Kindern verscharrt, in nicht markierten Gräbern. Sie starben in einem katholischen Heim für gefallene, also unverheiratete schwangere Mädchen. Tuam ist einer der großen Skandale der katholischen Kirche: 2012 kam heraus, dass fast 800 Kinder an Masern, Lungenentzündung und Tuberkulose starben - oder einfach verhungerten.

Die Gebeine der Kinder sollen jetzt exhumiert, möglichst identifiziert und dann würdevoll bestattet werden.