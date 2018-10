Schon 10.000 Follower: Facebook-Gruppe will Bosniern beim Auswandern helfen

Mehr als 10.000 Menschen haben sich einer Facebook-Gruppe angeschlossen, die Menschen aus Bosnien-Herzegowina die Emigration nach Europa erleichtern will.

Die "Bewegung Aufbruch" will nach eigenen Angaben denjenigen helfen, die in Europa einen Neuanfang wagen wollen - allen voran in Deutschland. Über die Facebook-Gruppe sollen Informationen zu Wohnungen, Jobs und anderen Landsleuten vor Ort ausgetauscht werden. Das Motto der Gruppe lautet. "Leben. Nicht nur überleben."

Laut der bosnischen Nicht-Regierungsorganisation UZOPI haben in der ersten Jahreshälfte 18.000 Menschen dem Land den Rücken gekehrt, mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch die Wahlen vor wenigen Wochen dürften die Menschen in Bosnien wohl kaum davon überzeugen, in ihrem Land bleiben zu wollen. Vor allem Nationalisten haben sich (wieder einmal) durchgesetzt, viele Bosnier vertrauen ihren Politikern kaum.

Journalisten aus Bosnien-Herzegowina klagen über zunehmende Gewalt gegen sie. Zuletzt war ein TV-Reporter in Banja Luka zusammengeschlagen worden, der über den nicht geklärten Tod eines jungen Mannes berichten wollte.

Die Facebook-Gruppe hat auch eine Nachfrage von euronews bisher nicht beantwortet. Die Gruppe "Pokret za dolazak" ist von eigenen Erfolg überwältigt und schafft es derzeit nicht, alle Anfragen zu beantworten.