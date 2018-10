Olivenzweig oder Pfeile? Putin will mit Trump reden

Kein Sinneswandel - aber immerhin Dialog: Nach dem ergebnislosen Besuch von US-Sicherheitsberater John Bolton in Moskau, will Wladimir Putin direkt mit US-Präsident Trump über den INF-Abrüstungsvertrag reden.

Das Treffen soll im November in Paris stattfinden. Russland will an dem Vertrag festhalten. Zur Illustration seiner Haltung zog Putin folgende Metapher heran: Wenn er sich recht erinnere, zeige das US-amerikanische Staatswappen einen Adler, der in der einen Kralle 13 Pfeile und in der anderen den Olivenstrauch, ein Friedenssymbol, mit 13 Oliven halte.