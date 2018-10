Jerusalem: Auseinandersetzung zwischen Priestern und Polizei

In Jerusalem ist es an der Grabeskirche zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und koptischen Priestern gekommen. Die Geistlichen protestierten gegen Renovierungsarbeiten an einer Kapelle, die zwischen koptischen und äthiopischen Orthodoxen umstritten ist und versperrten laut Polizei den Zugang für Arbeiter, sodass sie gewaltsam entfernt werden mussten. Ein Sprecher der ägyptisch-koptischen Kirche sagte, die Polizisten hätten die Geistlichen angegriffen. Einige von ihnen seien leicht verletzt worden. Ein Priester wurde zwischenzeitig verhaftet.