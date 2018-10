Moscovici warnt nach italienischem "Schuh-Protest" vor Faschismus

Moscovici nannte die Protestaktion "grotesk". Wer EU-Entscheidungen mit Füßen trete, mißachte die Demokratie.

Am Anfang lächeln wir noch, dann gewöhnen wir uns an dumpfe symbolische Gewalt und am Ende wachen wir mit Faschismus auf, sagte Moscovici.

Die Kommission hatte zuvor die Haushaltspläne der italienischen Regierung zurückgewiesen, weil sie darin einen groben Verstoß gegen die Stabilitätskriterien im Euroraum sieht.