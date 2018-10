An den Stränden nagt das Meer - Portugal verschwindet

Portugal wird weniger – der atlantische Ozean nagt an seinen Küsten. In Europa ist es mit am stärksten von Küstenerosion betroffen. In den am stärksten betroffenen Gebieten hat sich die Küstenlinie schon hundert Meter zurückgezogen. Am deutlichsten wird das in der Mitte und im Norden Portugals, nördlich von Porto hat sich das Meer an die Siedlungen heran gefressen. Holzstämme und Felsen wurden platziert, aber nicht alles, was gut gemeint war, half auch wirklich gegen den Schwund.