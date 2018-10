Antonio Tajani - ein Italiener zwischen den Stühlen: "Das ist kein Kampf zwischen Brüssel und Rom"

Keine leichten Zeiten für Italiener in Brüssel. Der Präsident des Europaparlaments, der konservative Politiker Antonio Tajani - von der Berlusconi-Partei FORZA ITALIA - spricht im euronews-Interview mit Tesa Arcilla in Straßburg auch von einem schwierigen Moment für Europa. Seine komplizierte Position zum Streit um den italienischen Haushalt beschreibt Tajani so: