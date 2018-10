Gegen Flüchtlinge: Eine Mauer an der Grenze zu Syrien

Fast die Hälfte der Flüchtlinge in der Türkei sind in der Provinz Hatay untergebracht, im Südosten des Landes, nahe der türkisch-syrischen Grenze. Antakya, das antike Antiochia, ist Provinzhauptstadt. euronews-Reporterin hat sich für Aid Zone in Grenzgebiet begeben.

27 Prozent der Flüchtlinge in Hatay kommen aus Syrien. Im nationalen Durchschnitt sind es vier Prozent. Diese Region verkörpert die geopolitischen und humanitären Herausforderungen, denen sich die Türkei aufgrund der Nähe zum Syrienkrieg stellen muss.