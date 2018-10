Landtagswahl am 28. Oktober: Deutschland blickt auf Hessen

Eigentlich geht es um das Bundesland Hessen, doch der Landtagswahl am Sonntag wird eine Bedeutung zugesprochen, die weit über Wiesbaden, Frankfurt oder Kassel hinausgeht. Denn ganz Deutschland blickt auf das, was die knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigte in Hessen entscheiden werden.

Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, sagt: „Je nachdem, wie es ausgeht, wird es entweder Debatten um die Zukunft von Frau Merkel in der CDU geben oder Debatten um Frau Nahles in der SPD, was aber in jedem Fall bedeutet, dass die Große Koalition wirklich in schweres Fahrwasser kommt.“