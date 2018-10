Madrid verbannt Elektroroller vom Gehsteig

Elektroroller boomen in Großstädten weltweit. Doch sie bringen auch Probleme mit sich: Behinderungen im Straßenverkehr, Sicherheitsbedenken, denn immerhin fahren manche der Flitzer so schnell wie Autos in der Stadt... Und so wird die Rollerfahrt mancherorts inzwischen reguliert. Jüngstes Beispiel: Madrid. In der spanischen Hauptstadt wurden die Roller jetzt von den Gehsteigen verbannt. Gefahren werden darf nur noch auf der Straße.