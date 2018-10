Transbaikalien zeigt die kulturelle Vielfalt Sibiriens

Im Rahmen des Programms "Follow Up Siberia!" entdecken wir die Region und treffen Einheimische. In dieser Folge sind wir in Tschita - der Hauptstadt Transbaikaliens.

Euronews-Reporter Sergey Sherbakov": "Tschita ist ein der größten Städte Ostsibiriens. Die transsibirische Eisenbahn hält in der Stadt, sie verbindet zwei Kontinente - Europa und Asien.

Im Rahmen des internationalen und interkulturellen Programms "Follow Up Siberia", das von Nornickel - dem General Partner der Winter-Universiade 2019 - organisiert wird, besuchten wir die Stadt mit Bloggern aus der ganzen Welt, um jungen Menschen in Hinblick auf die kommende Winter-Universiade das "echte" Sibirien zu zeigen.

Transbaikalien grenzt an China und die Mongolei - das bestimmt die kulturelle Vielfalt der Region. In Tschita steht die Dekabristenkirche, eine der ältesten Holzkirchen der Region. In der Nähe findet man aber auch den Aginer Dazan, das größte buddhistische Heiligtum der Gegend. Der Buddhismus wurde im 16. und 17. Jahrhundert von mongolischen und tibetischen Lamas in Transbaikalien eingeführt. Vor allem bei den Burjaten etablierte sich diese Glaubensrichtung im Laufe der Zeit.

Der Cidip Lama sagt: "Im Aginer Dazan sind alle Traditionen und Bräuche des burjatischen Volkes verschmolzen. Er zeigt die Kontinuität unserer Kultur, darauf sind wir stolz".