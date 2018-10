UNESCO Weltkulturerbe in Libyen in Gefahr

Fünf von der UNESCO ausgezeichnete Kulturgüter befinden sich in Libyen. Die Altertümer sind durch den seit über sieben Jahren andauernden Bürgerkrieg gefährdet. Libyen selbst ist nicht in der Lage, sein Weltkulturerbe ausreichend zu schützen, So gab es etwas in Sabratha wiederholt Kämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen. Die UNESCO hat im vergangenen Jahr einen Appell zum Schutz dieser Region gestartet. Bisher kam keine Hilfe.