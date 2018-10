Mord an 16-Jähriger erschüttert Italien

Innenminister Matteo Salvini griff den Mord auf, um Roms Lokalregierung der 5-Sterne-Bewegung mit Bürgermeisterin Virginia Raggi an der Spitze zu kritisieren. Dabei sitzt Salvini zusammen mit der 5-Sterne-Bewegung in Italiens Regierung. Die linke Bürgermeisterin klagt ihrerseits indirekt Salvini an.

"Ich brauche mehr Unterstützung vom Staat! Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Salvini uns zugesagt hat, mehr Polizisten zu schicken, mehr Kräfte vor Ort. Das ist eine sehr wichtige Antwort. Wir warten wirklich darauf, weil viele Menschen hier täglich, nachts wie tagsüber, Opfer von Kriminalität werden", so Virginia Ragg.