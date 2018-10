Briefbomben: Mann in Florida festgenommen

Im Rahmen der Ermittlungen nach den Briefbombenfunden in den USA ist im Bundesstaat Florida ist ein Mann festgenommen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums.

Medienberichten zufolge ist der Mann rund 50 Jahre alt. An diesem Freitag waren weitere verdächtige Pakete aufgetaucht, diese waren an den früheren Geheimdienstdirektor James Clapper sowie Cory Booker, der für die den Bundesstaat New Jersey im Senat sitzt, adressiert.

In den Vortagen waren bereits ähnliche Postsendungen an die Altpräsidenten Barack Obama und Bill Clinton sowie dessen Frau Hillary gerichtet worden. Sprengstoffexperten der Polizei stellten die Pakete sicher.