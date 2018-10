Tropen-Trump: Rechtsruck in Lateinamerika voraus

Zwei Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treten bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien an. Aber eigentlich gilt die Wahl am kommenden Sonntag schon als entschieden: Jair Bolsonaro wird sie aller Voraussicht nach gewinnen. Bolsonaro, auch der "Tropen-Trump" genannt: rassistisch, sexistisch, einige seiner Aussprüche liegen tatsächlich nahe bei dem, was auch dem Gehirn des US-Präsidenten entspringen könnte.