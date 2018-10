Neues Format: Syrien-Gipfel in Istanbul

Es ist ein neues Format, das Bewegung in den festgefahrenen Syrien-Konflikt bringen soll: Ein Gipfel in Istanbul, zu dem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron sowie das russische und türkische Staatsoberhaupt Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan anreisten. Bei den Gesprächen sollten gemeinsame Positionen ausgelotet werden, um einer politische Lösung nach sieben Jahren Bürgerkrieg nahezukommen. Zudem sollte es um die Lage und eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe in der letzten verbliebenen Rebellenhochburg Idlib gehen. UN-Vermittler Staffan de Mistura wollte die vier Politiker über die aktuelle Situation unterrichten. Alle bisherigen Friedensgespräche waren gescheitert.