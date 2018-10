Am Sonntag von 3 Uhr auf 2 Uhr: Stellen wir dieses Wochenende das letzte Mal die Zeit um?

An diesem Wochenende stellen wir unsere Uhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag womöglich das letzte Mal um. Am Sonntagmorgen um 3 Uhr ist es dann erst 2 Uhr morgens - wir können alle eine Stunde länger schlafen. Nur wer in dieser Nacht arbeitet, hat eine Stunde länger Dienst.