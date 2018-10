Syrien-Gipfel will verfassungsgebende Versammlung

In Istanbul haben sich hochrangige Politiker getroffen, um über ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien zu sprechen. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einigten sich auf eine Abschlusserklärung, in der vor allem eines hervorgehoben wird: das seit langem geplante Komitee, das eine neue Verfassung für Syrien ausarbeiten soll.