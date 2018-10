Schüsse in US-Synagoge: mehrere Tote und Verletzte

In einer Synagoge in Pittsburgh sind mehrere Menschen erschossen worden. "Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Samstag am Tatort vor Journalisten. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen worden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Lage sei auch nach der Festnahme noch nicht völlig unter Kontrolle, ein weiterer Schütze könne nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Polizei rief die Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Der Lokalsender CBS Pittsburgh berichtet, dass acht Menschen erschossen worden sein und der Verdächtige identifiziert worden sei.

In der Gegend Squirrel Hill, in der mehrere Synagogen stehen, wohnen viele Menschen jüdischen Glaubens. Ob es sich um einen gezielten Anschlag auf die religiöse Gruppe handelte, blieb zunächst unklar. Die "Tree-of-Life"-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein. In mehreren Synagogen in den USA wurden nach dem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, er habe dem Bürgermeister von Pittsburgh und dem Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania die Unterstützung seiner Regierung zugesagt.

Gegenüber US-Medien sagte er, der Vorfall habe nichts mit den US-Waffengesetzen zu tun. Der Angriff wäre anders verlaufen, wenn das Gebäude besser geschützt geworden wäre.

Der demokratische Gouverneur Tom Wolf bezeichnete die Schießerei als "absolute Tragödie". Es solle dafür gebetet werden, dass es keine weiteren Todesopfer gebe. Aber man sage schon zu lange, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Gefährliche Waffen würden den Bürgerinnen und Bürgern schaden.