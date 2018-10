Airbnb in Paris: Mieterin muss 46.000 € zurückzahlen - und wird ausgewiesen

Weil sie jahrelang illegal ihre Wohnung im 18. Arrondissement in Paris über die Internetplattform Airbnb an Touristen untervermietet hatte, muss eine Mieterin jetzt 46.277 Euro an die Besitzerin ihrer Wohnung zurückzahlen - und sie wird aus der Wohnung ausgewiesen. Dieses Gerichtsurteil ist das bisher härteste dieser Art in Frankreich und macht Schlagzeilen. Die Mieterin muss ihre gesamten Einnahmen über Airbnb sowie die Anwaltskosten der Besitzerin ihrer Wohnung zurückzahlen, dazu kommen noch 1.000 Euro Schadensersatz.