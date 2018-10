Doch nicht an der Uhr gedreht? Chaos um Zeitumstellung in Marokko

In Marokko hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag doch keine Zeitumstellung gegeben. Das hat zu Verwirrung und Ärger geführt. Überraschend hatte die Regierung erst am Freitag beschlossen, die Uhren nicht wie in der EU und wie sonst üblich um eine Stunde zurückzustellen, sondern sie in der örtlichen Sommerzeit zu belassen.