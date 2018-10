Hessenwahl: Botschaft an Berlin

Es ist ein Sieg, aber kein Triumph: Die CDU ist bei den Landtagswahlen in Hessen stärkste Kraft geworden. Sie kommt laut Hochrechnungen auf 28 Prozent der Stimmen und verliert damit im Vergleich zur letzten Wahl zehn Prozentpunkte - liegt aber immer noch vor der Bundes-CDU. Dementsprechend die Erklärung des alten und wohl auch neuen Ministerpräsidenten Volker Bouffier: "Dieser Abend hat eine sehr gemischte Botschaft. Hessen möchte, dass die Union weiter dieses Land führt, aber viele Menschen haben uns bei dieser Wahl auch gezeigt, dass es anders werden muss. Nicht in Hessen, sondern in Berlin. Meine Botschaft an die Parteien der Großen Koalition: Jetzt weniger Streit, mehr Sachorientierung. Das wird die Menschen wieder überzeugen. "