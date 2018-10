@_A_K_K_: Merkels Geheimwaffe oder biedere Provinzlerin?

Der SPIEGEL nennt sie "Merkels Generalerbin" und "Mini-Merkel", denn Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Frühjahr ihren Posten als Ministerpräsidentin aufgegeben und ist nach Berlin gegangen, um CDU-Generalsekretärin zu werden. Viele sagten, Angela Merkel die 55-Jährige Kramp-Karrenbauer zu ihrer Nachfolgerin aufbauen - und habe ihr etwas anderes versprochen als nur den Job in der christdemokratischen Partei.

Inhaltlich sind die Kanzlerin und ihre Generalsekretärin weitestgehend einer Meinung, daran lassen beide keinen Zweifel. Der Vorschlag, sich in den Dienst der Partei zu stellen, sei von Kramp-Karrenbauer gekommen, erzählt Merkel.

Auch in Zukunft würden in Deutschland starke Volksparteien gebraucht, sagt Kramp-Karrenbauer und keine "allein durch Personen getragene politische Sammelbewegung". Das kann als versteckter Seitenhieb auf Merkel-Kritiker wie das Präsidiumsmitglied Jens Spahn oder andere verstanden werden, die Politiker wie den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz oder den französische Präsidenten Emmanuel Macron mit seiner Sammlungsbewegung «En marche» als Vorbilder auch für die CDU sehen.

Loyalität - das war für die Kanzlerin eine wesentliche Voraussetzung für die Nominierung der Saarländerin, heißt es in der CDU. Doch es ist nicht nur die Loyalität, die Merkel an Kramp-Karrenbauer schätzt. Der Kanzlerin habe die unaufgeregte Art imponiert, mit der die Ministerpräsidentin aus fast aussichtsloser Lage heraus im März 2017 mit der Landtagswahl an der Saar die wichtige erste Abstimmung im Bundestagswahljahr gewann, heißt es in ihrem Umfeld.

Außerdem halte sie Kramp-Karrenbauer bis heute zu Gute, dass sie nicht wie andere der Versuchung erlegen sei, mit populistischen Tönen gegen Migranten Stimmung zu machen. Und das, obwohl der damalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gerade auf dem Zenit der Macht war.

Seit sie CDU-Generalsekretärin ist, ist Annegret Kramp-Karrenbauer in vielen Talkshows zu sehen. Manchmal erwähnt sie Gespräche mit ihrer Familie. Wirklich als künftige Kanzlerin ist sie bisher nicht aufgetreten.

