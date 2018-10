Auf dem Weg zur Macht? Merkel-Kritiker Jens Spahn (38) will Nachfolger werden

Auf Twitter beschreibt sich Jens Spahn so: "Bundesminister für Gesundheit, Mitglied des Bundestages und im Präsidium der @CDU, Westmünsterländer". Seit der 38-Jährige Minister ist, macht er weniger kritische Kommentare.

In der CDU gilt Spahn als ein kompetenter Minister, der sich in seinem Amt Respekt verschafft hat. Doch der aktuelle Gesundheitsminister ist auch ein parteiinterner Merkel-Kritiker und gilt als ein Mann, der nach der ganzen Macht strebt. Das schreibt das "Handelsblatt" über den 38-Jährigen.

"Merkels Zeit ist abgelaufen, jetzt kann es nur noch darum gehen, einen würdevollen Abgang aus der Politik zu gestalten. Mit dem avisierten Rückzug vom Parteivorsitz hat Merkel den ersten Schritt getan. Ob sie die Kanzlerschaft, wie von ihr geplant, zu Ende bringen kann, ist zweifelhaft. Es ist kaum vorstellbar, wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem Parteivorsitzenden Merz oder Spahn gelingen soll. Beide Merkel-Rivalen drängt es nach der ganzen Macht - und die liegt im Kanzleramt."

Mann der "jungen Garde" der CDU

Jens Spahn gehört zur "jungen Garde" der CDU, und er ist einer der vehementesten Kritiker der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Spahn soll sogar zusammen mit Christian Lindner von der FDP und Alexander Dobrindt von der CSU versucht haben, die Kanzlerin zu Fall zu bringen. Der Mann aus dem Münsterland ist einer der neuen Konservativen. Spahn sieht Merkels Flüchtlingspolitik kritisch. Er hat schon ein Islamgesetz gefordert und war beim Opernball in Wien an der Seite von Sebastian Kurz zu sehen.

Beobachter vermuten, dass Angela Merkel ihren Kritiker in die Regierung eingebunden hat, weil er ihr so weniger gefährlich wird. Dennoch sei klar, dass ihre Sympathien der "Kronprinzessin" Annegret Kramp-Karrenbauer gelten.

Auf der Seite von Jens Spahn steht oft der Vorsitzende der Jungen Union Paul Ziemiak (32). Er hatte gefordert, Angela Merkel "müsse auch kritische Leute zu Ministern machen". So erschien die Ernennung von Spahn zum Gesundheitsminister auch als ein Signal an die CDU-Basis.

Zugehen auf Gegnerinnen

Jens Spahn hat Bewunderer und Gegner(Innen) - und er scheut nicht die Konfrontation mit denen, die ihn kritisieren. So besuchte der Gesundheitsminister eine junge Frau, die ihm vorgeschlagen hatte, einen Monat lang von Hartz IV zu leben.

Der wütende Brief von Krankenschwester Jana an Spahn wurde in den sozialen Medien von sehr vielen Usern geteilt.

Im vergangenen Jahr geriet der gelernte Bankkaufmann wegen seiner Beteiligung an einem Startup, das günstige Bearbeitungen von Steuererklärungen im Internet anbietet, in die Kritik. SPD und Grüne warfen ihm einen Interessenkonflikt vor, weil er als Finanzstaatssekretär für solche Firmen zuständig sei und einen staatlichen Zuschuss erhalten habe. Spahn erklärte, er werde die Anteile an der Firma verkaufen und den Zuschuss zurückzahlen.

Privat hat Jens Spahn im Dezember 2017 seinen Lebensgefährten geheiratet. Die BUNTE durfte über die Hochzeit berichten, denn Spahns Partner ist der dort arbeitende Journalist Daniel Funke, ein Schwabe mit Koffer in Berlin, der nicht nur Royals, sondern auch Politiker interviewt.