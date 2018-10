Jagdsaison in Frankreich: Gefahr für Waldbesucher

In den letzten Wochen sind in Frankreich mehrere Jagdunfälle in die Schlagzeilen geraten. Häufig endeten diese Unfälle tragisch, so wie am 13. Oktober. Ein in Frankreich lebender Brite war auf dem Mountainbike in Montriond unterwegs, als er in das Visier eines Jägers geriet und erschossen wurde. Der Schütze erklärte in seiner Befragung durch die Ermittler, dass er ein Wildschwein ins Visier genommen hatte.