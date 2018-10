"Route du Rhum" - mit dem Boot übers Wasser fliegen

123 Segler gehen bei der 11. Ausgabe der "Route du Rhum" am 4. November an den Start - Rekordbeteilung bei dem französischen Transatlantik-Klassiker. Unter den Teilnehmern Romain Attanasio, dem das Segeln nicht in die Wiege gelegt wurde: Der 41-Jährige wurde in den Alpen geboren und kommt aus einer Skifahrerfamilie:

"Ich komme aus einer Familie, die in den Bergen zuhause ist, aber ich verbrachte meine ganze Kindheit im Ausland, mein Vater arbeitete auf Montage. Wir lebten zwei Jahre in San Salvador, in Pakistan, Nigeria und Indonesien. Als wir nach Frankreich zurückkehrten, war ich 7 oder 8 Jahre alt, wir zogen nach Oise, nicht unbedingt ideal für den Segelsport. 1990 gewann Florence Arthaud die 'Route du Rhum'. Erinnern Sie sich an ihren goldenen Trimaran, und außerdem war sie wunderschön. Ich fand sie hinreißend und verfolgte gespannt ihr Rennen. Und dann, ein paar Wochen später, nahm mich mein Großonkel auf eine Bootsausstellung mit. So begann meine Leidenschaft für Boote."

Romain Attanasio lernte sein Handwerk bei großen Namen des Segelsports wie Michel Desjoyeaux und Franck Cammas. Aber der Anfang war schwierig, bei seinem ersten großen Hochseerennen kenterte er und wurde von einem Frachtschiff gerettet!