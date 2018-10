Russland: Festnahmen bei Demos für verhaftete Jugendliche

In Moskau und St. Petersburg sind am Sonntag Dutzende Menschen festgenommen worden, die für zehn junge Russen demonstriert hatten, die seit März wegen "Extremismus" in Haft sind.

In St. Petersburg sah eine AFP-Journalistin etwa 20 junge Demonstranten, die während einer – von den örtlichen Behörden nicht genehmigten - Aktion festgenommen worden waren. Ein paar Dutzend Menschen hatten sich dafür im Stadtzentrum versammelt.