Angela Merkel: Eine Milliarde für Afrika

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Rande einer G20-Afrika-Konferenz in Berlin Gespräche mit mehreren Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder geführt. So tauschte sich Merkel auch mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi aus. Dass ihre Rolle auf höchster politischer Ebene nach der Rückzugsankündigung geschwächt sein könnte, verneinte Merkel.

„Ich glaube, dass sich an der Verhandlungsposition in internationalen Verhandlungen nichts verändert. Man kann sogar sagen, ich habe mehr Zeit, mich auf die Aufgaben als Regierungschefin zu konzentrieren“, so die deutsche Bundeskanzlerin.