Bettina (45) und Christian Wulff (59) nun doch wieder getrennt

Der frühere deutsche Bundespräsident Christian Wulff (59) und seine Ehefrau Bettina (45) haben sich - nun doch wieder - getrennt. Das sagte der Rechtsanwalt Christian Schertz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zunächst die Zeitschrift "Bunte" darüber berichtet hatte.

Zuletzt geriet Bettina Wulff in die Schlagzeilen, als sie im September unter Alkoholeinfluss einen Autounfall auf einer Landstraße in ihrem Wohnort Burgwedel bei Hannover verursacht hatte. Sie war mitten in der Nacht gegen einen Baum geprallt - dabei war sie offenbar nicht auf dem Nachhauseweg, sondern von Zuhause weg unterwegs.

Im Jahr 2012 hatte die ehemalige First-Lady ein Buch ("Jenseits des Protokolls") veröffentlicht, in dem sie über ihre Schwierigkeiten mit dem Leben im Schloss Bellevue spricht.

Auf Twitter sind die Wulffs am Dienstagabend TRENDING TOPIC - mit teils ironischen Kommentaren.