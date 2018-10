Trump gegen Anrecht auf US-Pass durch Geburt

In einem Interview mit dem Informationsdienst Axios, das am Dienstag vorab in Teilen veröffentlicht wurde, sagte Trump: Die Abschaffung könnte definitiv über den Kongress oder gar per Präsidentenerlass erfolgen. "Wir sind das einzige Land weltweit, in dem jemand ankommt und ein Baby bekommt, das dann 85 Jahre lang US-Bürger ist mit allen damit verbundenen Vorteilen", so Trump. Das sei lächerlich und müsse aufhören.