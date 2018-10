USA schicken weitere Truppen an Grenze zu Mexiko

Das US-Verteidigungsministerium schickt weitere Soldaten an die Grenze zu Mexiko. Sie sollen abschreckend auf mehrere tausend Flüchtlinge wirken, die wegen Armut und Gewalt in ihrer Heimat in Mittelamerika auf dem Weg in Richtung USA sind. Daher seien einige der Soldaten bewaffnet, sagte General Terrence O'Shaughnessy. Man müsse auf die Ankunft einer sehr großen Gruppe vorbereitet sein.