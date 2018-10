Verrückter Herbst 2018: Sturm, Schnee und Sonne

Der Herbst 2018 spielt verrückt: In Italien hinterließen Sturmböen eine Spur der Verwüstung, in Bootshäfen wurden Jachten zum Spielball der Naturgewalten. Mindestens elf Menschen kamen in Italien ums Leben, der Markusplatz in Venedig verwandelte sich in eine Seenplatte, in umliegenden Gassen liefen Geschäfte voll.