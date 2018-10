Vier Millarden Menschen leben mit schlechter Luft

Fast jeder Mensch in Asien und im Pazifischen Raum atmet nach Daten des UN-Umweltprogramms Luft, die seine Gesundheit gefährdet. Aktuell seien in der Region vier Milliarden Menschen - 92 Prozent der Bevölkerung - in besorgniserregender Weise verschmutzter Luft ausgesetzt, heißt es in einem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht.