CDU: Merz will „Aufbruch und Erneuerung“

Friedrich Merz hat sich für Aufbruch und Erneuerung innerhalb der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ausgesprochen. Der 62-Jährige wird sich am 7. Dezember auf dem CDU-Parteitag in Hamburg für das Amt des Vorsitzenden bewerben. Die derzeitige Parteichefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatte am Montag ihren Rückzug angekündigt.