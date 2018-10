Defekter Sonsor verursachte Sojus-Fehlstart

Nach rund drei Wochen Ermittlungsarbeit steht die Ursache für den Fehlstart einer am 11. Oktober mit zwei Astronauten bemannten Sojus-Rakete so gut wie fest: Ein defekter Sensor war nach vorläufigen russischen Angaben schuld an der Panne. In der Folge habe es Probleme bei der Trennung der ersten von der zweiten Raketenstufe gegeben.