Khashoggi: Erst erwürgt, dann zerstückelt

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi ist erwürgt worden. Das teilte die türkische Generalstaatsanwaltschaft mit. Im Anschluss an seinen gewaltsamen Tod sei der Leichnam zerteilt worden, heißt es weiter. Khashoggi hatte am 2. Oktober das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul betreten und wurde seitdem nicht mehr gesehen.