Menschliche Knochen in vatikanischer Botschaft gefunden

Bauarbeiter sind in einem Gebäude der vatikanischen Botschaft in Rom auf menschliche Knochen gestoßen. Die italienischen Behörden seien in Kenntnis gesetzt worden, teilte das Presseamt des Vatikans mit. Weiter heißt es, die römische Generalstaatsanwaltschaft habe die Polizei mit der Untersuchung der Knochen beauftragt.