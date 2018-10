Merkels Botschaft: "Business as usual"

Angela Merkel hat am Tag nach ihrer Rückzugsankündigung zwölf Staats- und Regierungschef aus Afrika zu einem Gipfeltreffen in Berlin empfangen. Business as usual war die Botschaft der mächtigsten Frau Europas - oder gar der Welt.

Als aktuelle Vorsitzende der G20-Staaten versprach Merkel Afrika Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro.