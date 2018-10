Müder Macron? Frankreichs Präsident nimmt 3 Tage frei

Emmanuel Macron werde über Allerheiligen einen Brückentag einlegen "wie Millionen Franzosen", erklärte der Regierungssprecher in Paris. Der 1. November ist in Frankreich ein Feiertag, der zudem in die Herbstferien fällt. Doch politische Beobachter diskutieren auch den Satz von Regierungssprecher Benjamin Griveaux: "Der Präsident leidet nicht unter Ermüdung, er setzt seine Kräfte gezielt ein:"

Tatsächlich beginnt Emmanuel Macron am Sonntag zusammen mit dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier in Straßburg die Gedenkfeiern zum 100. Jahrestag vom Ende des Ersten Weltkriegs. In Frankreich ist auch der 11. November ein Feiertag, unter dem Namen "l'Armistice" erinnern die Franzosen jedes Jahr an "La Grande Guerre" ("Den großen Krieg"). Zum 100. Jahrestag reist Emmanuel Macron eine Woche lang durch Nordfrankreich. Dort will er nicht nur an den Ersten Weltkrieg erinnern, sondern auch Lokalpolitiker und die Menschen der Regionen treffen - und so die Europawahl im Mai 2019 vorbereiten. In der kommenden Woche sei der Präsident rund um die Uhr unterwegs und im Einsatz, erklärte der Regierungssprecher.