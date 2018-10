Nach Unwettern in Italien: Schäden in Milliardenhöhe

Die jüngsten Unwetter in Italien haben einen hohen Tribut gefordert. Allein in der Region Venetien könnte sich der Schaden auf bis zu eine Milliarde Euro belaufen. In der Provinz Belluno sind über Tausend Haushalte immer noch ohne Stromversorgung.

In Venedig stand der weltberühmte Markusdom stundenlang fast einen Meter unter Wasser und ist nach den Worten von Verwaltungschef Carlo Alberto Tesserin an einem einzigen Tag um 20 Jahre gealtert.