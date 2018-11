Bericht: Sexuelle Gewalt in Nordkorea staatlich geduldet

Frauen in Nordkorea sind sexueller Gewalt durch Beamte und Parteifunktionäre schutzlos ausgeliefert. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Führung von Kim Jong Un unternehme nichts gegen den weit verbreiteten Missbrauch. Die Opfer würden mundtot gemacht.

Die Mächtigen jagten den Frauen Angst ein, sagt die Aktivistin Lee So Yeon. "Sie erzählen ihnen, was alles passiert, wenn sie den Forderungen nicht folgen. So glauben die Frauen, dass sie den Wünschen dieser Leute nachkommen und die Sache locker nehmen müssen."