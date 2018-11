Ende der Brexit-Verhandlungen weiter offen

In Großbritannien ist weiterhin nicht klar, wann die Verhandlungen über den sogenannten Brexit-Deal abgeschlossen sind. Das zuständige Ministerium widersprach Spekulationen, wonach der 21. November als Datum für das Ende Verhandlungen mit der EU festgelegt sei. Die Veröffentlichung eines Schreiben von Brexit-Minister Dominic Raab war Auslöser für die Berichte. In dem Brief schrieb Raab, Großbritannien und die EU hätten sich prinzipiell darauf geeinigt, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibe.