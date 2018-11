Filter gegen verpestete Luft in Londons Bahnhof Marylebone

Im Herzen von London liegt der Bahnhof Marylebone, einer der Orte, an denen die Luft am stärksten verschmutzt ist.

"Es ist gut, dass es diese Initiativen gibt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Luft auf dieser Straße hier eine der dreckigsten in Europa ist, was die Luftverschmutzung betrifft. Was wir also tun müssen, ist gegen die Diesel-Fahrzeuge und andere Kraftfahrzeuge vorzugehen, denn sie schaden unseren Kindern und uns."

Mehr als eine halbe Million Tote durch Luftverschmutzung in Europa

Die noch immer hohen Schadstoffkonzentrationen in der Luft sorgen für mehr als eine halbe Million vorzeitiger Todesfälle in Europa. Als Hauptursache gilt der Straßenverkehr, wobei Stickoxide aus Dieselfahrzeugen für die dicke Luft in Großstädten wie London oder Paris, aber auch in weiten Teilen Deutschlands verantwortlich gemacht werden.