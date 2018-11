Gewehr auf dem Rücksitz: Jagdhund schießt auf Herrchen

Der 74 Jahre alte Jäger überlebte den Schuss in die Brust, weil er sich noch ans Mobiltelefon retten und Hilfe rufen konnte, wie er der Lokalzeitung «Las Cruces Sun News», einem Ableger der «USA Today» erklärte. Er wurde in einem Krankenhaus in El Paso operiert und befindet sich inzwischen in einem Reha-Zentrum.